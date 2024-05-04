Сотрудник "Алабуги" попался с поличным при получении огромной взятки и пытался скрыться в поле
В Татарстане за взятку в 2,5 млн рублей задержан старший инженер ОЭЗ "Алабуга"
В Татарстане за взятку в 2,5 млн рублей задержан старший инженер ОЭЗ "Алабуга". Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Татарстане старший инженер управления капитального строительства ОЭЗ "Алабуга" Самир Мустафаев задержан с поличным за взятку в особо крупном размере. Эти деньги, по версии СКР, он получил от подрядной организации за подписание акта выполненных работ по одному из промобъектов, предполагаемая сумма составляет 2,5 млн рублей. Об этом сообщают источники "БИЗНЕС Online".
Оперативники контролировали передачу денег, а встреча происходила на АЗС между Нижнекамским и Тукаевским районами. Когда Мустафаева попытались задержать, он скрылся с места преступления на своём автомобиле, однако далеко уехать не смог — уже через несколько минут его остановили в поле.
Известно, что в пятницу вечером его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, Мустафаеву грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее в Свердловской области был задержан замминистра энергетики и ЖКХ , его также подозревают во взятке. Известно, что в последний раз чиновника видели на рабочем месте за день до этого события. А до этого в Омской области Фемида настигла замглавы миграционной службы. Он за материальное вознаграждение делал иностранцам разрешение на временное проживание в нашей стране.