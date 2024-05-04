Сотрудник "Алабуги" попался с поличным при получении огромной взятки и пытался скрыться в поле

В Татарстане старший инженер управления капитального строительства ОЭЗ "Алабуга" Самир Мустафаев задержан с поличным за взятку в особо крупном размере. Эти деньги, по версии СКР, он получил от подрядной организации за подписание акта выполненных работ по одному из промобъектов, предполагаемая сумма составляет 2,5 млн рублей. Об этом сообщают источники "БИЗНЕС Online".

Оперативники контролировали передачу денег, а встреча происходила на АЗС между Нижнекамским и Тукаевским районами. Когда Мустафаева попытались задержать, он скрылся с места преступления на своём автомобиле, однако далеко уехать не смог — уже через несколько минут его остановили в поле.

Известно, что в пятницу вечером его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, Мустафаеву грозит до 12 лет лишения свободы.