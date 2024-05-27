Суд арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева

Советский районный суд Орла заключил под стражу советника губернатора области Сергея Лежнева. Об этом сообщили в пресс-службе районных судов региона.

"Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", — говорится в сообщении.

Чиновника обвиняют по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". По версии следствия, он похитил деньги при реконструкции Красного моста, моста "Дружба" в Орле, а также моста через реку Сосну в Ливенском районе. Средства выделялись в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Лежнев нанёс ущерб бюджету более чем на 76 миллионов рублей.