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Регион
27 мая, 14:00

Суд арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева

Сергей Лежнев. Обложка © Telegram / Советник Лежнев

Сергей Лежнев. Обложка © Telegram / Советник Лежнев

Советский районный суд Орла заключил под стражу советника губернатора области Сергея Лежнева. Об этом сообщили в пресс-службе районных судов региона.

"Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", — говорится в сообщении.

Чиновника обвиняют по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". По версии следствия, он похитил деньги при реконструкции Красного моста, моста "Дружба" в Орле, а также моста через реку Сосну в Ливенском районе. Средства выделялись в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Лежнев нанёс ущерб бюджету более чем на 76 миллионов рублей.

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Напомним, Сергея Лежнева задержали 25 мая. Чиновник уже попадал в поле зрения правоохранителей: в 2022 году у него прошли обыски в рамках дела о растрате бюджетных средств, выделенных как раз на реконструкцию Красного моста. Тогда задержали и, позднее, посадили директора компании-подрядчика.

Матвей Константинов
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