Суд освободил Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий 26 декабря, 08:12 Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Обложка © ТАСС / Мария Шевченко

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который уже отбывает наказание за взятку, приговорили ещё к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий, но в связи с истечением срока давности суд освободил его от этого наказания.

Октябрьский районный суд Кирова признал Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 285 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок два года.

"Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию", — огласил решение судья.

Напомним, в феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро.

Авторы Александра Вишнякова