ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 16:09

Вышедший на свободу экс-глава Кировской области приехал к матери со скромным букетом роз

Mash: Экс-губернатор Кировской области Никита Белых приехал в Пермь к матери

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который был осуждён за взятку и вышел на свободу, приехал к матери в Пермь. Кадры с места опубликовал телеграм-канал Mash.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых приехал в Пермь к матери. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, что Белых проходит через забор со скромным букетом розовых роз в крафтовой бумаге. Его в этот момент сопровождает брат.

"Два года был без ТВ": Опубликовано письмо Никиты Белых общественности перед выходом на свободу
"Два года был без ТВ": Опубликовано письмо Никиты Белых общественности перед выходом на свободу

Как сообщал Life.ru, сегодня экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро. Экс-чиновника поймали с поличным. В декабре 2023-го ему назначили два с половиной года лишения свободы по делу о превышении полномочий, однако он был освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Белых занимал должность губернатора Кировской области с 2009 по 2016 год.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов
  • Новости
  • Никита Белых
  • Коррупция
  • Криминал
  • Общество
  • Кировская область
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров