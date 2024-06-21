Вышедший на свободу экс-глава Кировской области приехал к матери со скромным букетом роз
Mash: Экс-губернатор Кировской области Никита Белых приехал в Пермь к матери
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который был осуждён за взятку и вышел на свободу, приехал к матери в Пермь. Кадры с места опубликовал телеграм-канал Mash.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых приехал в Пермь к матери. Видео © Telegram / Mash
На кадрах видно, что Белых проходит через забор со скромным букетом розовых роз в крафтовой бумаге. Его в этот момент сопровождает брат.
Как сообщал Life.ru, сегодня экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро. Экс-чиновника поймали с поличным. В декабре 2023-го ему назначили два с половиной года лишения свободы по делу о превышении полномочий, однако он был освобождён от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Белых занимал должность губернатора Кировской области с 2009 по 2016 год.
Telegram / Mash