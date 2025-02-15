Пенсионерка из Соснового Бора перевела 14,6 млн мошенникам на «безопасный» счёт»

Пенсионерка из города Сосновый Бор в Ленинградской области перевела мошенникам свыше 14,6 миллиона рублей. Об этом уведомила пресс-служба региональной полиции.

«14 января в полицию г. Сосновый Бор поступило заявление от 73-летней жительницы дома 22 по проспекту Героев. Пожилая женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что на её счёте происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на предложенный ими, якобы, «безопасный» счёт», — говорится в публикации.

Женщина, поддавшись на уловки аферистов, перевела им 14 677 000 рублей: часть — через мобильное приложение, остальное — через банкоматы. Правоохранители возбудили уголовное дело в рамках части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».