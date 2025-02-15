Мошенники звонят россиянам от имени омбудсмена Москальковой и предлагают помощь за деньги

«В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг — это мошенники», — предупреждает Москалькова.

Напомним, что в скором времени россияне больше не будут получать СМС-сообщения во время телефонных разговоров. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, мошенники часто оказывают давление на своих жертв, заставляя их принимать решения поспешно. Как только человек сообщает код из СМС, мошенничество уже осуществляется.