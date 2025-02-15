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15 февраля, 12:30

Ты — мне, я — тебе! Альфонсы играючи разводят девушек в Москве на первом свидании

Mash: Студентка пошла на свидание с мошенником и перевела ему 30 тысяч рублей

Новый вид мошенничества в приложениях для знакомств стал более изощрённым и нацеленным на женщин. Российские девушки сообщают о случаях, когда они теряют деньги на первом свидании из-за хитроумных схем обманщиков. Одной из жертв стала 21-летняя студентка Полина из Москвы, сообщает Mash.

Парень пригласил её на прогулку и во время встречи завёл разговор о споре с другом: кто сможет потратить больше на свидании. Чтобы выиграть, ухажёр предложил Полине по очереди переводить друг другу деньги, утверждая, что так их расходы и банковская история будут выглядеть более внушительно. Сначала деньги поступали к ней, затем уходили к нему — и так по кругу.

В итоге Полина отошла в уборную, а кавалер исчез, как и её 30 тысяч рублей. Позже девушка узнала, что стала жертвой новой схемы мошенников. В чатах она обнаружила такие же сообщения от других обманутых девушек, которые попались на удочку.

Мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты
Мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты

Ранее Life.ru рассказал, что российская актриса Елена Цорн стала жертвой мошенников. Она лишилась своей квартиры в центре Москвы, оцененной в 50 миллионов рублей. В течение двух недель ей поступали звонки от украинских мошенников. Артистку пытались убедить переписать недвижимость.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наталья Афонина
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