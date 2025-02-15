Ты — мне, я — тебе! Альфонсы играючи разводят девушек в Москве на первом свидании

Новый вид мошенничества в приложениях для знакомств стал более изощрённым и нацеленным на женщин. Российские девушки сообщают о случаях, когда они теряют деньги на первом свидании из-за хитроумных схем обманщиков. Одной из жертв стала 21-летняя студентка Полина из Москвы, сообщает Mash.

Парень пригласил её на прогулку и во время встречи завёл разговор о споре с другом: кто сможет потратить больше на свидании. Чтобы выиграть, ухажёр предложил Полине по очереди переводить друг другу деньги, утверждая, что так их расходы и банковская история будут выглядеть более внушительно. Сначала деньги поступали к ней, затем уходили к нему — и так по кругу.

В итоге Полина отошла в уборную, а кавалер исчез, как и её 30 тысяч рублей. Позже девушка узнала, что стала жертвой новой схемы мошенников. В чатах она обнаружила такие же сообщения от других обманутых девушек, которые попались на удочку.