Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников с «перерасчётом стажа»

Аферисты придумывают очередные схемы для обмана доверчивых россиян. Теперь телефонные мошенники обманывают пенсионеров, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда и угрожая уголовным делом за помощь Украине. Об этом сообщает МВД, чьё заявление приводит ТАСС.

Злоумышленники звонят пожилым людям, просят продиктовать паспортные данные для «перерасчета трудового стажа», а затем связываются с ними снова, представляясь псевдоправоохранителями. Они сообщают, что по данным пенсионера был осуществлён перевод денег на Украину, и в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Пользуясь испугом жертвы, мошенники убеждают пенсионера снять сбережения и передать их курьеру для «избежания неприятностей». В итоге человек теряет свои накопления.