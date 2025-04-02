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Регион
2 апреля, 06:47

Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников с «перерасчётом стажа»

МВД: Телефонные мошенники обманывают пенсионеров, предлагая им перерасчёт стажа

Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников с «перерасчётом стажа». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bxTT

Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников с «перерасчётом стажа». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bxTT

Аферисты придумывают очередные схемы для обмана доверчивых россиян. Теперь телефонные мошенники обманывают пенсионеров, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда и угрожая уголовным делом за помощь Украине. Об этом сообщает МВД, чьё заявление приводит ТАСС.

Злоумышленники звонят пожилым людям, просят продиктовать паспортные данные для «перерасчета трудового стажа», а затем связываются с ними снова, представляясь псевдоправоохранителями. Они сообщают, что по данным пенсионера был осуществлён перевод денег на Украину, и в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Пользуясь испугом жертвы, мошенники убеждают пенсионера снять сбережения и передать их курьеру для «избежания неприятностей». В итоге человек теряет свои накопления.

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Ранее Life.ru предупреждал, что аферисты перевыпускают SIM-карты умерших людей и крадут их деньги. Правоохранители рассказали о нескольких подобных случаях, зафиксированных в разных регионах страны. В Московской области мошенники получили информацию об умершей пожилой женщине в реестре наследственных дел. Затем через Интернет выпустили симку на имя пенсионерки и сняли с её счета 1,2 миллиона рублей.

Оксана Попова
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