Песков: США пока не ответили на предложение Путина по ДСНВ

Москва и Вашингтон поддерживают рабочие контакты, однако ответа от президента США Дональда Трампа на инициативу Владимира Путина по сохранению ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было», — отметил представитель Кремля.

По его словам, каналы для диалога между двумя странами остаются рабочими.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Его действие истекает в феврале 2026 года. Ранее Владимир Путин предложил американской стороне сохранить существующие ограничения, чтобы избежать новой гонки вооружений.