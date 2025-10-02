Путин уверен, что многополярность в мире уже сложилась

В современных условиях многополярность стала реальностью, а не просто поставленной задачей. В этом выразил уверенность президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действует государство», — отметил российский лидер.

В своей речи Путин также заявил, что сегодня большую роль играет культурно-историческая специфика разных стран, поэтому никто в мире не готов играть по чьим-то установленным правилам, особенно если их придумали где-то «за океанами».