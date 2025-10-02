Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 16:03

Путин рассказал о реакции Клинтона на идею включить Россию в НАТО

Встреча Путина и Клинтона в 2000 году. Обложка © ТАСС / Сергей Величкин

Американский президент Билл Клинтон, находясь у власти, соглашался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что вступление России в НАТО вполне возможно, однако его разубеждали в обратном советники из Белого дома. Об этом лидер рассказал на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Я тоже публично говорил, когда мы с президентом Клинтоном говорили. Он говорит: «Знаешь, интересно. Я считаю, что это [вступление России в НАТО] возможно». А потом вечером говорит: «Я со своими посоветовался — нереально. Сейчас нереально». А когда реально? Всё, всё ушло», — поделился глава России.

Российский президент добавил, что Москва всегда была готова к совместной работе с США по решению вопросов мировой безопасности и стабильности. Однако западные политики оказались не готовы «освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощённой схематичной картины мира», отметил Путин.

В своём выступлении российский лидер также подчеркнул, что в современных условиях многополярность стала реальностью, а не просто поставленной задачей. По его словам, больше никто в мире не готов играть по чьим-то установленным правилам, особенно если их придумали где-то «за океанами».

BannerImage
Татьяна Миссуми
