«Наше всё»: Путин на «Валдае» зачитал стихи Пушкина с ответом на «многие вопросы»

«Дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю туда погрузиться, когда 5 минут есть. Люблю погрузиться в атмосферу. Вчера открыл, полистал, наткнулся на стихотворение. Все знают стихотворение Лермонтова «Бородино». Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Это произвело на меня серьёзное впечатление. Это выглядит так, как будто Пушкин написал его вчера. Это стихотворение — ответ на многие вопросы. Называется Бородинская годовщина. Здесь всё сказано. Еще раз убеждаюсь, что Пушкин наше всё», — сказал Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».