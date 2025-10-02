«Наше всё»: Путин на «Валдае» зачитал стихи Пушкина с ответом на «многие вопросы»
Путин зачитал стихотворение Пушкина Бородинская годовщина
Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». О своём неожиданном знакомстве с этим произведением глава государства рассказал в ходе XXII заседания Международного дискуссионного клуба.
Путин на «Валдае» зачитал «Бородинскую годовщину» Пушкина. Видео © Life.ru
«Дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю туда погрузиться, когда 5 минут есть. Люблю погрузиться в атмосферу. Вчера открыл, полистал, наткнулся на стихотворение. Все знают стихотворение Лермонтова «Бородино». Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Это произвело на меня серьёзное впечатление. Это выглядит так, как будто Пушкин написал его вчера. Это стихотворение — ответ на многие вопросы. Называется Бородинская годовщина. Здесь всё сказано. Еще раз убеждаюсь, что Пушкин наше всё», — сказал Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности краха гегемонистской модели мирового устройства, отметив, что «провал такой затеи был вопросом только времени». Российский лидер подчеркнул, что ни одна сила не обладает способностью управлять всем миром и предписывать другим странам нормы поведения. Российский лидер призвал умерить геополитические амбиции и обратить внимание на такие вызовы, как социально-экономические трудности, неконтролируемая миграция и маргинализация Европы в глобальной конкуренции.
