Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 17:03

Путин процитировал Петра I, объясняя, кого считает русскими солдатами

Обложка © РИА Новости / Игорь Егоров

Президент России Владимир Путин раскрыл своё понимание термина «русский», сославшись на историческое высказывание Петра I о преданности Отечеству. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Когда говорю русские, я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано «русский» в паспорте. Пётр I сказал: "Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей"», — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о высочайшем уровне боеспособности Вооружённых сил страны, подчеркнув, что эта оценка основана на реальных показателях. Путин констатировал, что российская армия продемонстрировала способность эффективно адаптироваться к современным вызовам, сочетая техническую оснащённость с высоким уровнем подготовки и тактическим мастерством.

Анастасия Никонорова
