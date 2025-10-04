Life.ru называет самые редкие имена новорождённых за 2025 год: От старославянских до экзотики

Буквально каждый год некоторые родители новорождённых удивляют всю строну причудливостью и редкостью имён, которые они дают своим детям. Конечно, до «выкрутасов» вроде X Æ A-Xii, слава Богу, не доходит. Чтобы особенно изобретательные «чудаки» среди родителей не копировали поведение зрелого Илона Маска, в России в 2017 году даже запретили использовать в именах цифры и необычные знаки. И вот спустя 7 лет — в 2025 году — в России самыми редкими для новорождённых стали имена, о которых мы расскажем в этом материале.

Самые редкие имена для девочек в России 2025

Женские имена, которыми назвали в 2025 году новорождённых: самые редкие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Batkova Elena

Красивые имена для девочек — это важно, ведь по традиции женщина является не только хранительницей домашнего очага, но и человеком, который должен освещать сиянием своей красоты каждую локацию, где он появится. Красота, нежность, прелесть, очарование — всё это ассоциируется с женщинами. Есть имена, заряженные на долголетие. Но мы расскажем вам о тех именах, которые являются самыми редкими для новорождённых в России 2025 года.

Женское имя Дивнолика

Имя «Дивнолика» официально вошло в подборку самых редких женских имён в России. По крайней мере, в первой половине 2025 года официальный портал «Реестр ЗАГС» сообщал, что оно стало таковым. Имя образовано по простому принципу сложения двух традиционных славянских словесных основ. «Дивнолика» должно означать «красивая». Это имя сложно найти среди летописей, но Дивнолика, бесспорно, соблюдает славянские традиции.

Женское имя Марцелина

Редкие и красивые имена для девочек — в России 2025 года таких много. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Редкое имя «Марцелина» попало в тот же реестр в мае 2025 года. Оно достаточно экзотично, каждый день Марцелину в метро или автобусе не встретишь. Но история имени полна имперского величия. Потому что «Марцелина» родом из Древнеримского государства. Имя должно было прославлять языческого бога войны Марса, а в итоге попало даже в христианские святцы, потому что Священномученик Маркеллин был епископом Рима до 304 года от Рождества Христова.

Женское имя Бибихоним

Редкое имя «Бибинохим» имеет узбекское происхождение. На своей родине оно примерно так же блистательно, как в Риме было имя «Марцелина». В Узбекистане имя «Биби» означает «госпожа», но и «Хоним» означает то же самое. Получается «Госпожа Господ», звучит довольно величественно. Очень позитивно заряженное имя, в котором видно искреннее желание самого лучшего для своей дочери. «Реестр ЗАГС» зарегистрировал его как редкое осенью 2025 года.

Женское имя Ива-Белла

На портале также появилось женское имя «Ива-Белла» и стало редким 27 сентября 2025 года. Оно двусоставное, и обе части имеют разное происхождение. Первая часть имени еврейская. «Ива» тут значит то же самое, что «Ева» или «Хава». То есть девочку назвали в честь первой женщины, которую создал Бог. А «Белла» — итальянское имя с латинскими корнями, переводится как «красивая». Так что в какой-то степени Белла — это итальянская Дивнолика.

Самые редкие имена для мальчиков в России 2025

Красивые и редкие имена для мальчиков в 2025 году — какое выбрать? Как другие родители назвали своих новорождённых? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Красивые имена для мальчиков тоже в почёте. Если имя неблагозвучно, то и его носитель кажется вам не очень красивым, замечали такое? Конечно, в этом отношении всё очень сильно зависит от того, к какой культуре принадлежит носитель имени и тот, кто впервые такое имя слышит. Не каждое имя, благозвучное для русского, будет таковым для испанца, и мы об этом писали ранее. Редкие имена для мальчиков в России 2025 года тоже есть, и их немало.

Мужское имя Ярослав Мартуа Сихомбинг

Имя «Ярослав Мартуа Сихомбинг», конечно, является славянским только на одну треть, но зато на какую! В XI веке в Древней Руси княжил Ярослав Мудрый, человек, который заключил династические браки практически со всеми западными и восточными соседями, чтобы жить с ними в мире, добился наивысшего расцвета культуры на своей «вотчине» и сделал первый в русской истории свод законов. Он стал благоверным святым. Часть «Мартуа» — это, видимо, французская версия имени «Марцелина». Но кто такой Сихомбинг? Тут всё просто. Это индонезийская фамилия. Клан Сихомбингов является достаточно влиятельным представителем народа тоба батак. А имя попало в подборку редких осенью 2025-го.

Мужское имя Лука Александр

Лука Александр — редкое имя для мальчика, красивое и традиционное. Правда, оно не совсем славянское. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Лука Александр — достаточно воцерковлённое имя, вам так не кажется? Оно тоже было зарегистрировано как редкое в сентябре этого года. Лука — имя одного из апостолов. Это ближайший сподвижник Павла, который написал своё собственное Евангелие. Это тоже латинское имя, происходит от слова «лукс», то есть «свет». Но звучит так, будто тысячелетиями было славянским. Александр — чуть более знакомая история, но тоже греческое имя. Оно переводится как «защитник людей». Объединяют их вместе редко. Возможно, родители хотели, чтобы сына оберегали сразу несколько святых покровителей.

Мужское имя Тынчтык

«Тынчтык» — это имя, которое в переводе с киргизского языка означает «мир» или «покой». Для России оно редкое, в сентябре «Реестр ЗАГС» это заметил. Но рядом с городом Ош можно найти множество мест с таким названием, а Тынчтык Шайназаров — вообще председатель ЦИК соседней республики, входящей в ЕАЭС. Кстати, среди взрослых имя вовсе не редкое: в Москве 35-летний Тынчтык из Таш-Кумыра работает таксистом и в интервью признаётся, что «сердце тянет домой». К Шайназарову он отношения никакого не имеет.

Мужское имя Доминик Жосс

Доминик Жосс — это, пожалуй, самое странное имя в нынешней подборке. Его, наверное, дали своему сыну интеллектуалы. «Доминик» в переводе с латинского означает «господский», и тут прямая отсылка к католическому богу. А «Жосс» — старое европейское имя с франко-германскими корнями. Его носил бургундский военачальник Жосс де Лален, который скончался 5 августа 1483 года под Утрехтом. По легенде, «Жосс» произошло от германского племени гетов, которые этим словом обозначали «своих». То есть «Жосс» — это «член германского племени» независимо от пола. В конце сентября 2025 года оно стало одним из самых редких в России.