Курица, сперма и мышьяк: Какие русские имена звучат для испанцев не только смешно, но и оскорбительно

То слово, что звучит приятно и почётно в одном языке, может быть смертельным оскорблением в другом. Такие совпадения часто создают эффект комичности, но также могут спровоцировать конфликт и недопонимание. Например, во французском языке слово «шьёт» звучит как глагол, обозначающий акт дефекации. Наше слово «компот» для американца переводится как «горшочек со спермой». С именами всё, как правило, обстоит ещё хуже. Испанский язык — не исключение. Рассказываем, какие нетривиальные значения есть у русских имён на Иберийском полуострове.

Имя Арина

Арина — безобидное русское имя, важное для нашей культуры. Фото © «Шедеврум»

Арина — красивое и благозвучное русское имя. От него прямо-таки веет благородством, потому что самая известная Арина в истории России — это няня Александра Сергеевича Пушкина. Если бы Арина Родионовна не рассказывала юному Пушкину народные русские сказки, возможно, он не стал бы поэтом такого масштаба. Но по-испански имя няни главного русского поэта звучит не иначе как «Мука Родионовна». Потому что harina по-испански означает именно «мука́».

Имя Степан

Испанцы почти всегда добавляют к слову, которое начинается на букву «с», букву «э» в начало. Поэтому имя Степан они будут произносить как «Эстэпан», что созвучно с este pan. Выражение переводится с испанского как «этот хлеб». Звучит и правда забавно: «Степан, иди сюда!» — скажем мы. «Этот хлеб, иди сюда!» — услышат испанцы. Слово pan в данном случае значит «хлеб», а слово este переводится как «этот».

Имя Стас

Как и в случае многострадального Степана, к имени Стас испанцы тоже добавят букву «э». Получится «Эстас», что соответствует иберийскому estás. В испанском языке это глагол «быть». ¿Como estás? — это фраза, при помощи которой можно спросить, как дела. Если вопрос касается Стаса, глагол дублируется, на испанском получается забавная бессмыслица. Адаптировать на русский язык можно так: «Как дела, Дела?». Но это не дословный, неточный перевод.

Имя Арсений

Арсений — это имя, которое в Древней Греции означало силу и мощь. Фото © «Шедеврум»

«Арсений» для испанцев будет звучать опасно. С древнегреческого это имя означает «мужественный», «сильный», «мощный». А в таблице Менделеева однокоренное с ним слово означает «мышьяк». Именно так переводится латинское arsenicum. А по-испански этот мощный яд называется arsénico. Поэтому испанцы не могут избавиться от ассоциаций с мышьяком, когда слышат обычное русское «Арсений».

Имя Мирон

Мирон — замечательное русско-еврейское имя, слегка запятнанное существованием одноимённого рэпера. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Говорят, что по-испански miron означает «зевака». Впрочем, словари выдают ещё одно значение нашего «Мирона». Оно гораздо менее невинно. В некоторых случаях miron переводится как «вуайерист». Так что для испанцев афиши рэпера Оксимирона* максимально приближены к реальным характеристикам этого противоречивого исполнителя. Напомним, Оксивуайериста* обвиняют в растлении несовершеннолетних — предположительно, по этой причине ему недавно подожгли дверь. Настоящее имя певца в стиле рэп ещё лучше — Вуайерист Янович Фёдоров*. А ещё «Мирон» переводится как «любопытный» или «наблюдатель».

Имя Галина

У имени Галина древние корни, но не латинские, а греческие. Фото © «Шедеврум»

Галина — одно из самых многострадальных славянских имён. Оно происходит от древнегреческого «галене», что значит «спокойствие». Но в Античности была ещё одна цивилизация — Древний Рим. И на языке римлян, на латыни, gallina приобретало совсем другое значение. И если культура Руси развивалась на основе грекоязычной византийской культуры, то Испания исповедовала католичество и развивала язык на основе латыни. По этой причине на испанский имя Галина значит «курица». А gallus — это, соответственно, «петух». Учительница Галина Ивановна будет звучать как Курица Ивановна.

Имя Влад

Влад на испанский язык никак не переводится. Но в этом языке нет цензурного способа его произнести. Дело в том, что испанцы всегда произносят вместо буквы «в» букву «б», если «в» стоит в начале слова. Так что просто поменяйте первую букву в слове «Влад» на «б». Получится английское blood. Но испанцы не так просты: букву «а» в слове они будут смягчать, вследствие чего из «Влада» получится что-то совсем нелицеприятное.

Имя Ира

Ирам тоже не повезло. Мало того, что существует Ирландская республиканская армия, так теперь ещё и испанцы. Фото © «Шедеврум»

Если слово ira — глагол, то по-испански он значит «собираюсь». Но если это существительное la ira — то слово переводится как «гнев» или «ярость». В случае со звучным русским именем Ира возникают сложности. «Любить Иру» по-испански — это «любить ярость». Но на самом деле имя Ира произошло от греческого слова, которое означает «мир». Максимально противоположное значение.

Имена Лев и Семён

Лев и Семён — казалось бы, такие благородные мужские имена... Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

На самом деле тёмная тайна имени Семён уже давно циркулирует по Интернету, но англоязычному. Услышать имя Лев в этом контексте будет для многих неожиданностью. Итак, имя Лев у испанцев ассоциируется со словом lefa — и это вульгарное обозначение слова «сперма». А «Семён» — это уже более традиционное и нейтральное semen, что значит одно и то же как на английском, так и на испанском.

Теперь вы знаете, какими именами не стоит называть детей, если они рождаются в испаноязычных странах. Если Арсений будет пугать всех вокруг своим именем, то жизнь Львов, Семёнов, Стасов и Степанов в средней школе превратится в нескончаемый буллинг. Почитайте, какие раньше на Руси были ругательства, в материале Life.ru.