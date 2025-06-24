7 старинных русских ругательств, если хочется материться, но Роскомнадзор не разрешает

Употребление мата в России никогда не приветствовалось, но постоянно происходило. В том числе и на старой Руси. Долгое время общественное мнение сходилось в том, что мат — заимствование из языка татар и монголов. Но раскопки новгородских берестяных грамот свидетельствуют об обратном. По крайней мере, там были слова на «б» и «е». Но вот ведь незадача: древним новгородцам такое в грамотах можно было писать, а нам в Интернете — нет. Рассказываем, какие цензурные альтернативы мату есть в русском языке.

Шелупонь

Иногда шелупонью обзываются и в наше время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ARENA Creative

Шелупонь — это пренебрежительный термин, который употребляется в отношении сборища ничтожных, недостойных людей. Сильное оскорбление: к «шелупони» не может быть ни уважения, ни сочувствия. На «шелупонь» не хочется тратить своё время. Если в какой-то момент каждый человек из собрания «шелупони» исчезнет, мир никак не изменится. Антоним для шелупони — это элита. Впрочем, переменные могут часто меняться.

Толпёга

Толпёга — это не совсем толпа. Это оскорбительнее, чем можно себе представить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kris Voronova

Иногда словом «толпёга» действительно называли толпу или сборище. Но чаще оно применялось для того, чтобы охарактеризовать тучного, глупого и недалёкого человека. «Болван», «дурёха», «тетёха» — это синонимы, максимально близкие по значению слова. Пушкин называл так княгиню Голицыну, потому что очень сильно её не любил. Его особенно раздражало, что княгиня собирала у себя в салоне представителей изящной словесности: по мнению поэта, она была этого не достойна.

Заморыш

Множество заморышей становились в благоприятных условиях нормальными людьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Nomad_Soul

Заморыш — это хилое и слабое существо. Иногда его называют ещё и «задохликом». Но для того, чтобы стать «задохликом», нужно было просто быть слабым и хилым, а в случае «заморыша» ситуация сложнее: для того, чтобы стать именно «заморышем», требовалось быть ещё и слегка недоразвитым. То есть «заморыш» — это слабый и недоразвитый хиляк. Часто это слово употреблялось в контексте жалости, но иногда им можно и обидеть.

Ерпыль

Ерпыль — это тоже оценочная характеристика, достаточно грубая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / XiXinXing

«Ерпылями» обычно называли низкорослых и торопливых людей, возможно, в чём-то тревожных. Слово происходит от старинного глагола «ерпесить». Он мог означать очень разные вещи: и тревогу, и ложь, и хвастовство, и пустую болтовню... Поэтому ерпыль — это человечек, который ассоциируется примерно с такими действиями. Но иногда так прозывали любую непоседливую натуру.

Баляба

Баляба — это ёмкое и хлёсткое слово для тех, кто слишком невнимателен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

«Баляба» — это растяпа, зевака или разиня. Невнимательный человек, склонный часто отвлекаться от дела, которое в данный момент делает. Само слово было позаимствовано из языка коми: baljalny на нём означает «зевать», «бездельничать» или «глазеть». Поэтому и у нас баляба стал растяпой. Это тот самый тип людей, которые будут смотреть на ужасные вещи и всё равно останутся молчаливыми свидетелями происходящего.

Огуряла

Быть огурялой — неприятно для субъекта и опасно для общества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Огуряла — это не тот, кто сильно любит огурцы. Значение с огурцами почти не связано. Наверное, даже наоборот. Огуряла — это хулиган и в то же время лентяй и бездельник. «Огуреть» — то же самое, что и «ошалеть». Интересно, что это слово может менять своё значение на прямо противоположное: если у вас «огурела» рыба, это значит, что она перестала биться и забросила попытки вернуться в воду. Проще говоря, потеряла сознание.

Облуд

Облуд в качестве ругательства применялось только тогда, когда у вас были доказательства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

«Облуд» переводится на современный русский язык как «врун». Облудство — это враньё, ложь и лицемерие всех мастей. Можно уличить собеседника во лжи нецензурно. Можно сказать на обычном русском языке, что он врёт, или лжёт, или же брешет. Но если назвать собеседника «облудом», возможны два варианта. Первый — он просто смотрит и молчит. Второй – он лезет в телефон «гуглить» новое слово.