Иосиф Пригожин назвал ублюдком и упырём певца Шарлота
Продюсер Пригожин назвал ублюдком певца Шарлота, который сжёг российский паспорт
Иосиф Пригожин и певец Шарлот. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Альберт Дзень
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко отреагировал на поступок певца Эдуарда Шарлота, демонстративно сжёгшего собственный паспорт. Об этом он заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову.
«Какой-то упырь... Петушара, извините за выражение. Ты родился в этой стране, ублюдок!» — высказался Пригожин.
Напомним, в отношении певца Эдуарда Шарлота заведено четыре уголовных дела. Артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. В том числе и за этот поступок Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.