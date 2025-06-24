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24 июня, 14:00

Иосиф Пригожин назвал ублюдком и упырём певца Шарлота

Продюсер Пригожин назвал ублюдком певца Шарлота, который сжёг российский паспорт

Иосиф Пригожин и певец Шарлот. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Альберт Дзень

Иосиф Пригожин и певец Шарлот. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Альберт Дзень

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко отреагировал на поступок певца Эдуарда Шарлота, демонстративно сжёгшего собственный паспорт. Об этом он заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову.

«Какой-то упырь... Петушара, извините за выражение. Ты родился в этой стране, ублюдок!» — высказался Пригожин.

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Напомним, в отношении певца Эдуарда Шарлота заведено четыре уголовных дела. Артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. В том числе и за этот поступок Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.

Мария Любицкая
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