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Регион
24 июня, 14:32

«Альфонс и присосался»: Дана Борисова не оценила любовный союз Бородиной и Сердюкова

Телеведущая Борисова заявила, что у супруга Бородиной нет ни гроша за душой

Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Телеведущая Дана Борисова не выразила симпатии в адрес нового супруга Ксении Бородиной — блогера Николая Сердюкова. В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что её коллега поторопилась со свадьбой. По её словам, блогер питает к новоиспечённой супруге только корыстный интерес.

Дана Борисова не оценила выбор Бородиной. Видео © Пятый канал

«По нему же видно, что он альфонс и присосался. Бородина — очень состоятельная женщина. Это автопарк, огромное количество автомобилей, огромное количество недвижимости, квартир, домов, дач. При этом её супруг — счастливый обладатель машиноместа 11 метров, и больше ничего у него, гроша за душой нет, включая и машины», — подчеркнула телеведущая.

Борисова рассказала, что вместе с Сердюковым участвовала в реалити-шоу. По её словам, у неё остались не самые лучшие впечатления о блогере. Телеведущая пояснила, что муж Бородиной вёл себя невоспитанно и проявлял хамство по отношению к участникам шоу и даже съёмочной группе.

«Это был постоянный мат-перемат, постоянные нервы. В одном эпизоде он ехал на велосипеде и упал. После этого он снял с себя все доспехи, все наколенники, все перчатки и этими всеми предметами стал швыряться в членов съёмочной группы», — дополнила Борисова.

Телеведущая выразила опасение, что в будущем Сердюков будет вымещать гнев и злость на Бородиной.

Бородина и Сердюков закатили шикарную свадебную церемонию
Бородина и Сердюков закатили шикарную свадебную церемонию

Напомним, что в начале июня Ксения Бородина и Николай Сердюков связали себя узами брака. Свадебная церемония прошла в Барвихе, во Дворце бракосочетания № 1, в присутствии только самых родных и близких. Однако не все поклонники обрадовались за пару. Фанаты телеведущей считают, что нынешний супруг — недостойная для неё партия.

Дарья Нарыкова
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