После поджога двери квартиры Оксимирона* в Петербурге возбудили уголовное дело

Инцидент произошёл в ночь на 1 мая. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что неизвестный мужчина поджёг дверь квартиры, расположенной на четвёртом этаже. В результате пожара никто не пострадал, а ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

Напомним, что ранее Оксимирона* обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из его жертв Виктория Кучак заявила, что познакомилась с исполнителем в 13 лет, а в 16 лет он её изнасиловал. Позднее на связь вышли и другие жертвы.