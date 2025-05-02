После поджога двери квартиры Оксимирона* в Петербурге возбудили уголовное дело
78.ru: В Петербурге возбуждено дело по факту поджога двери квартиры Оксимирона*
Оксимирон*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oxxximiron
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с поджогом двери квартиры. Как сообщает портал 78.ru, жилплощадь, предположительно, принадлежит рэперу Оксимирону*.
Инцидент произошёл в ночь на 1 мая. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что неизвестный мужчина поджёг дверь квартиры, расположенной на четвёртом этаже. В результате пожара никто не пострадал, а ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.
Напомним, что ранее Оксимирона* обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из его жертв Виктория Кучак заявила, что познакомилась с исполнителем в 13 лет, а в 16 лет он её изнасиловал. Позднее на связь вышли и другие жертвы.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов