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2 мая, 14:47

После поджога двери квартиры Оксимирона* в Петербурге возбудили уголовное дело

78.ru: В Петербурге возбуждено дело по факту поджога двери квартиры Оксимирона*

Оксимирон*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oxxximiron

Оксимирон*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Oxxximiron

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с поджогом двери квартиры. Как сообщает портал 78.ru, жилплощадь, предположительно, принадлежит рэперу Оксимирону*.

Инцидент произошёл в ночь на 1 мая. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что неизвестный мужчина поджёг дверь квартиры, расположенной на четвёртом этаже. В результате пожара никто не пострадал, а ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

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Напомним, что ранее Оксимирона* обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одна из его жертв Виктория Кучак заявила, что познакомилась с исполнителем в 13 лет, а в 16 лет он её изнасиловал. Позднее на связь вышли и другие жертвы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Мария Любицкая
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