Участники технологических конкурсов в Москве привлекли около 1,55 миллиарда рублей инвестиций

За последние два года технологические конкурсы в Москве охватили 27 разных сфер, участники смогли привлечь 1,55 млрд рублей, сообщает журнал "Эксперт".

Одним из таких конкурсов является "Зелёная Москва" . Чтобы поучаствовать в нём, столичные предприниматели должны представить свои инновационные проекты в сфере экологии. Приём заявок завершается 8 октября.

Конкурсанты могут выбрать одно из семи направлений: "Переработка разных групп отходов" ("Умная сортировка"), "Компостирование", "Безотходная и возобновляемая энергия", "Умные города" (IoT), "Очистительное оборудование", "Сортировка отходов", 5G-технологии". В заявке необходимо описать подробности и преимущества своего проекта.

Публикация участников состоится 16 октября. После этого отобранные экспертами инновационные решения или прототипы получат возможность пилотного тестирования и смогут внедрить свои решения в городскую среду и инфраструктуру ведущих участников рынка. Организуют конкурс Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Агентством инноваций Москвы.

Принять участие в нём могут юрлица и ИП. Стоит отметить, что "Зелёная Москва" — только один из шести московских конкурсов для инноваторов в этом году. Четыре завершены (конкурсы по ассистивным технологиям, беспилотным аппаратам, "Еда будущего", "Медиаиндустрия"), два (SportTech и конкурс для решений в области экологии "Зелёная Москва") проходят прямо сейчас.

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В Москве действуют и другие меры поддержки предпринимателей-инноваторов. Так, работает более 100 коворкингов, три инновационных кластера, в том числе Московский инновационный кластер (МИК), куда входит свыше 35 тысяч организаций, и более 50 технопарков, для которых снижена налоговая нагрузка от 17% до 25%. Флагманский кластер "Ломоносов" открылся в столице в январе на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы".

Кроме того, в мегаполисе есть особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва". На её базе располагается более 200 высокотехнологичных компаний, свыше 90 из них имеют статус резидента. Для данных компаний до 2028 года налог на прибыль составляет 2% в федеральный бюджет и 0% — в региональный. Также они освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования и товаров. Ещё одним инструментом поддержки являются гранты, которые могут получить стартапы на компенсацию затрат в ходе испытаний. Сумма составляет два миллиона рублей.