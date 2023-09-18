Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
В Москве создаётся комфортная среда, и город уже ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Сергея Собянина.
"В городе последовательно, настойчиво создаётся прогрессивная комфортная среда, делается всё необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", — сказал глава государства.
Напомним, Сергей Собянин победил на прошедших выборах мэра российской столицы. По окончательным данным, он набрал 76,39% голосов. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. А сегодня, 18 сентября, состоялась инаугурация, и Собянин официально вступил в должность. Поздравить его пришёл президент РФ Владимир Путин.
LIFE / Павел Баранов