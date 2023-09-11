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11 сентября, 05:54

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы

Собянин набирает 76,39% голосов на выборах после обработки 100% протоколов

<p>Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах градоначальника. Согласно данным онлайн-табло ЦИК России, по итогам обработки 100% протоколов он набирает 76,39% голосов.

Таким образом, за действующего главу Москвы, выдвинутого партией "Единая Россия", проголосовали 2 499 114 избирателей. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набрал 265 374 голосов (8,11%), Борис Чернышов от ЛДПР — 183 529 (5,61%), Владислав Даванков от "Новых людей" — 174 869 (5,34%), а Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") — 128 701 (3,93%).

Ранее глава столичной избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила о рекордной явке на выборы мэра. По её словам, проголосовало более 3,28 миллиона человек.

"Спасибо за гражданскую позицию": Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

"Спасибо за гражданскую позицию": Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование в Москве завершилось в 20:00.

Светлана Оперук
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