"Спасибо за гражданскую позицию": Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах
Собянин поблагодарил москвичей и штаб поддержки за работу на выборах мэра
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на нынешних выборах и ту активность, которую они показали.
"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию", — сказал он.
Также Собянин поблагодарил членов его штаба, активистов и доверенных лиц. Мэр подчеркнул, что со многими из них был пройден огромный путь и испытания, одержаны победы. Некоторые пришли в команду недавно, и впереди будет большая, трудная, но интересная работа, отметил он.
Кроме того, градоначальник обратил внимание на то, что сегодня вся страна, в том числе и Москва, проходит через серьёзные испытания. Поэтому все участники выборов, по его мнению, должны собраться как единая команда.
Как сообщал Лайф, в 20:00 в Москве завершилось голосование на выборах мэра. На пост баллотировались пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила о рекордной явке на выборы мэра — проголосовало свыше 3,28 миллиона человек.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.
ТАСС / Сергей Савостьянов