"Спасибо за гражданскую позицию": Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на нынешних выборах и ту активность, которую они показали.

"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию", — сказал он.

Также Собянин поблагодарил членов его штаба, активистов и доверенных лиц. Мэр подчеркнул, что со многими из них был пройден огромный путь и испытания, одержаны победы. Некоторые пришли в команду недавно, и впереди будет большая, трудная, но интересная работа, отметил он.