Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 10:35

Тима Белорусских ополчил против себя фанатов из-за задержки и короткого концерта

Тима Белорусских (Тимофей Морозов) ополчил против себя фанатов после сильного опоздания на собственный концерт и последовавшего короткого выступления. Как пишет SHOT, накануне певец выступал в московском клубе Atmosphere. Мероприятие должно было начаться в 19:00, однако на сцене артист появился куда позже — лишь после 20:00.

Тима Белорусских ополчил против себя фанатов из-за задержки и короткого концерта. Видео © SHOT

Однако на этом разочарования для фанатов не закончились: спев все хиты, певец попрощался со зрителями и ушёл. Далее — короткое общение с фанатами с плюшевой собакой на плече и признание, что, видимо, после проблем с законом из-за наркотиков он "больше не гуляет". Белорусских сел в машину и укатил в сторону "Москвы-Сити".

Поклонники признаются, что возмущены таким поведением любимого артиста. По их словам, перед выступлением публику разогревали малоизвестные диджеи, а весь концерт продлился чуть больше часа. Теперь они требуют от Белорусских извинений.

Неизвестный избил саунд-продюсера Тимы Белорусских возле стрип-клуба в Москве

Неизвестный избил саунд-продюсера Тимы Белорусских возле стрип-клуба в Москве

Напомним, в апреле 2021 года суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Он не стал обжаловать это решение, признавшись, что стал сильнее и начинает новую жизнь.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Тима Белорусских
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров