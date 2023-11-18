Тима Белорусских (Тимофей Морозов) ополчил против себя фанатов после сильного опоздания на собственный концерт и последовавшего короткого выступления. Как пишет SHOT, накануне певец выступал в московском клубе Atmosphere. Мероприятие должно было начаться в 19:00, однако на сцене артист появился куда позже — лишь после 20:00.

Тима Белорусских ополчил против себя фанатов из-за задержки и короткого концерта. Видео © SHOT

Однако на этом разочарования для фанатов не закончились: спев все хиты, певец попрощался со зрителями и ушёл. Далее — короткое общение с фанатами с плюшевой собакой на плече и признание, что, видимо, после проблем с законом из-за наркотиков он "больше не гуляет". Белорусских сел в машину и укатил в сторону "Москвы-Сити".