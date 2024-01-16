Стало известно, что грозит Орловой за слив скандального видео с вечеринки Ивлеевой
Адвокат Разумовская: Певице Орловой ничего не грозит за съёмку в клубе "Мутабор"
Певица Ольга Орлова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olgaorlova1311
Требование рэпера Николая Васильева, который выступает под псевдонимом Vacio, призвать к ответственности певицу и телеведущую Ольгу Орлову за то, что она якобы распространила видео с "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой из клуба "Мутабор", ни к чему не приведёт. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала юрист Арсения Разумовская.
"Орлова может быть причастна к распространению видео, а может и не быть. Это как гадание на кофейной гуще: нужны доказательства. Но не думаю, что её адвокаты спокойно дадут изучать её телефон. Кроме того, такие вещи нужно делать по горячим следам", — пояснила Разумовская.
По её словам, сейчас Орловой достаточно сменить учётную запись в сервисе онлайн-хранения либо же поменять телефон. Теоретически её могут привлечь за пропаганду ЛГБТ*, если будет доказано, что она и правда снимала и публиковала видео. Однако сейчас её вину почти нереально доказать, рассказала юрист.
Напомним, у рэпера Vacio (Николая Васильева) начались проблемы после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, на которую он заявился в носке, натянутом на причинное место. После резонанса и возмущения общественности рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, но 5 января его снова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Кстати, именно Ольгу Орлову музыкант обвинил во всех своих бедах. По его мнению, она намеренно искала и снимала шок-контент и выложила то самое видео с носком, после которого у Васильева возникли проблемы. Сам рэпер сегодня, 16 января, наконец вышел из спецприёмника, где провёл в общей сложности 25 суток.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.