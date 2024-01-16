Стало известно, что грозит Орловой за слив скандального видео с вечеринки Ивлеевой

Требование рэпера Николая Васильева, который выступает под псевдонимом Vacio, призвать к ответственности певицу и телеведущую Ольгу Орлову за то, что она якобы распространила видео с "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой из клуба "Мутабор", ни к чему не приведёт. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала юрист Арсения Разумовская.

По её словам, сейчас Орловой достаточно сменить учётную запись в сервисе онлайн-хранения либо же поменять телефон. Теоретически её могут привлечь за пропаганду ЛГБТ*, если будет доказано, что она и правда снимала и публиковала видео. Однако сейчас её вину почти нереально доказать, рассказала юрист.