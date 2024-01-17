Дагестанская "Ким Кардашьян" нарвалась на хейт из-за слишком короткого платья
Жители Дагестана призвали "разобраться" с певицей Ашерой, выступившей в мини
В Дагестане жители возмутились поведению своей землячки — певицы Ашеры, которая во время концерта вышла на сцену в облегающем мини-платье. Об этом пишет SHOT.
Концерт певицы Ашеры. Видео © VK / Шайтанат 18+
В Сети распространилось видео, где артистка поёт на аварском языке в платье, которое едва скрывает её пышные формы. Пользователи тут же прозвали Ашеру "стриптизёршей" и призвали её к ответу за неподобающий наряд.
"Мне вообще интересно, кто-нибудь вообще ходит на эти стриптиз-концерты?" — написал один из комментаторов.
"Не думала, что аварский язык будет так низко опущен", — указал другой пользователь.
А кто-то шутливо заметил, что дагестанцы теперь не могут предъявлять претензии туристам в мини, когда допускают подобное на публичных выступлениях. Ашера посчитала, что критика в её адрес лишь доказывает, что "выглядит она шикарно". Помощник мэра Махачкалы и общественный деятель Булач Чанкалаев попросил семью певицы "разобраться" с Ашерой, пока "жизнь не разобралась с ней сама".
А ранее появилось видео, на котором экс-балерина Анастасия Волочкова и шоумен Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний снимает с Волочковой штаны и целует её. Общественники после слива видео потребовали запретить все шоу балерины. Сейчас Волочкова хочет заявить в полицию на знакомого за предание огласке её личной жизни.
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