Дагестанская "Ким Кардашьян" нарвалась на хейт из-за слишком короткого платья

В Дагестане жители возмутились поведению своей землячки — певицы Ашеры, которая во время концерта вышла на сцену в облегающем мини-платье. Об этом пишет SHOT.

Концерт певицы Ашеры. Видео © VK / Шайтанат 18+

В Сети распространилось видео, где артистка поёт на аварском языке в платье, которое едва скрывает её пышные формы. Пользователи тут же прозвали Ашеру "стриптизёршей" и призвали её к ответу за неподобающий наряд.

"Мне вообще интересно, кто-нибудь вообще ходит на эти стриптиз-концерты?" — написал один из комментаторов.

"Не думала, что аварский язык будет так низко опущен", — указал другой пользователь.