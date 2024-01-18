Онлайн-цирк: 6 самых безбашенных фриков, в которых тыкает пальцем вся страна Некоторые россияне ради заработка миллионов готовы пойти на многое. Они добиваются высот в медиасфере не своим талантом, а становясь фриками. Рассказываем о 6 самых одиозных личностях Рунета, которые хайпят прямо сейчас. 18 января, 16:00 Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial / irishka_chikipiki_rezerv / malibutopp

Одним, чтобы пробиться наверх, нужны долгие годы упорного труда и нечеловеческих усилий. Другие выбирают дорогу попроще — критически меняют внешность и начинают творить одиозные вещи, лишь бы попасть в заголовки СМИ. Так в каких же безбашенных отечественных фриков смеясь тыкает пальцем вся страна?

1. Александр Шпак

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Блогер начинал свою карьеру с бодибилдинга. Но с обычным внешним видом Шпак никому не был интересен. Ему очень хотелось денег и славы, поэтому, чтобы привлечь к себе внимание, мужчина решил измениться до неузнаваемости. С 25 лет блогер начал активно экспериментировать со своей внешностью, "улучшая" тело. Сделал татуировки на бровях и веках. Затем забил 90% кожи краской.

Но и этого оказалось недостаточно для получения всероссийской популярности. Чтобы о Шпаке не прекращали говорить, он продолжил над собой издеваться. Сделал несколько операций на скулах, губах и носу. Изменения претерпели и зубы блогера — нарастил клыки подлиннее. Также бодибилдер провёл пластические операции в двух местах — на груди и ягодицах. Но, видимо, последние два нововведения Шпаку не понравились, и позже он от них избавился. Сейчас одиозный блогер активно подмахивает Украине и нелестно отзывается о Родине, что вызывает дикий хохот у жителей РФ. Ведь Шпак точно не тот человек, кто может критиковать Россию.

2. Иришка Чики-Пики

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irishka_chikipiki_rezerv

Свою популярность дамочка заработала благодаря дружбе с другим популярным несколько лет назад интернет-фриком — Олегом Монголом. Тот получил известность благодаря маргинальному образу жизни, который снимал и показывал в Интернете. За Иришкой Чики-Пики во время тусовок с Монголом активно наблюдали пользователи Сети и начали подписываться на её профили.

Фрик-блогер снимала совместный отдых с друзьями на видео и рассказывала истории, параллельно распивая горячительные напитки. Также новоявленная звезда постоянно закатывала скандалы, чем и привлекла внимание россиян, которые не упустили возможности посмеяться над очередным фриком.

3. Алексей Панин*

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn

Некогда популярный актёр, а теперь фрик, критикующий Родину, давно не вызывает у россиян ничего, кроме хохота. Артист постоянно попадает в скандальные истории, в результате которых о нём узнают много нового. Яркий тому пример — знаменитые видео с "ногой", голыми прогулками по улице или признанием в интервью, что с кем-то из звёзд у него "что-то было". Помимо этого, Панин* периодически попадает в скандалы и дебоши, что россияне не оставляют без внимания.

4. Юля Финесс

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finesslovesosa

Негласно стримершу в Сети прозвали королевой кринжа. Она не раз попадала в одиозные ситуации, которые высмеивали россияне. Популярность девушка обрела благодаря публикациям о своих зависимостях, а также записям, на которых приставала к людям в общественных местах.

В январе 2023 года с Юлей произошёл несчастный случай, после которого её отправили на лечение в реабилитационный центр. Но избавиться от зависимости блогеру клиника, по её словам, не помогла. В ноябре 2023 года Финесс покинула Россию и переехала в Армению, откуда продолжила снимать одиозные ролики в нетрезвом состоянии. А потом и вовсе чуть не убилась, пытаясь сбежать из отдела СК.

5. Шура

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shuramedvedev

Почитателей в социальных сетях у Шуры мало. Тем не менее его знает вся страна. Причём держится на плаву он с далёких 1990-х.

Широкую популярность музыкант обрёл благодаря тому, что неоднозначно одевался, вёл себя манерно и систематически попадал в ссоры и скандалы. Из последнего: в сентябре 2023 года артист на одном из музыкальных шоу начал резко критиковать блогера Валю Карнавал. Музыкант настолько довёл молодую селебрити, что она расплакалась в прямом эфире. После этого на Шуру обрушилась огромная волна хейта, а некоторые звёзды и вовсе отвернулись и разорвали отношения с обидчиком, поддержав в конфликте Карнавал.

6. Олеся Малибу

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / malibutopp

Бывшая звезда "Дома-2" известна тем, что участвовала в программах "Давай поженимся", "Мужское/Женское" и других. К тому же с 2015 года Олеся регулярно попадала в скандалы, благодаря чему оставалась популярной.

Также Малибу сделала пластическую операцию по увеличению груди. До изменения бюст был второго размера, после стал четвёртого. Через некоторое время блогер увеличила его ещё раз, но уже до шестого размера! Также Олеся сделала ряд других операций, например по увеличению губ. Новые "таланты" Малибу сразу заметили люди, специализирующиеся на съёмке откровенных фотосессий, и предложили ей сотрудничество. Также в Сети ходят слухи, что "апгрейды" девушки спонсировали бизнесмены, с которыми она заводила знакомства.

* Признан в России иностранным агентом.

Авторы Елизавета Терешкова