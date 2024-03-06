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6 марта, 18:53

Путин: Любая война — это трагедия

Любые боевые действия являются трагедией, так как они приводят к гибели и ранениям людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе".

Глава государства напомнил присутствовавшим, что в мире сейчас сложилась непростая ситуация. Возникло большое число проблем и множество горячих точек, добавил политик, напомнив о специальной военной операции.

"Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же ещё проблемнее? Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее", — добавил Путин.

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Напомним, что по прибытии в "Сириус" глава Кремля первым делом пообщался с иностранными студентами, которые обучаются в России. Президент поинтересовался их впечатлениями от страны, а также дал ценный совет.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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