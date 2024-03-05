Бойцов СВО растрогали подарки от малышей из детсада в Кургане: "Мурашки по коже" Воспитанники детского сада в Кургане отправили на фронт гуманитарную посылку 5 марта, 12:14 Детский сад № 74 города Кургана отправил на фронт бойцам ВС РФ носки, шапки и открытки. Обложка © Life.ru

Детский сад № 74 города Кургана отправил российским бойцам на передовую посылки с шерстяными носками, шапками, сладостями, а также с трогательными записками, в которых малыши пожелали солдатам победы и скорейшего возвращения домой. Life.ru публикует кадры со словами благодарности от военнослужащих.

Детский сад № 74 города Кургана отправил на фронт бойцам ВС РФ носки, шапки и открытки. Видео © Life.ru

"Такие посылки очень сильно поддерживают морально, поднимают моральный дух, такие записочки очень приятны, прямо мурашки по коже. Чем больше детишки будут писать таких записок, я думаю, тем больше солдат вернётся домой живыми", — поделился один из бойцов.

Открытка от ребёнка из детского сада № 74 города Кургана. Фото © Life.ru

Бойцы поблагодарили детей, прочитали каждую из присланных открыток, а также пообещали, что не подведут малышей и продолжат добрые традиции русского оружия. Также военнослужащие передали слова благодарности воспитателям и родителям дошколят.

Теперь шерстяные носочки и шапки согреют солдат холодными ночами, а открытки будут греть душу. Военные пообещали носить детские рисунки у самого сердца, ведь у многих в тылу остались собственные дети и открытки — прекрасное напоминание, кого сегодня защищает Армия России.

Ранее сообщалось, что телеведущая Маша Малиновская посетила Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Она была там с 22 по 25 февраля с гуманитарной целью.

Авторы Татьяна Миссуми