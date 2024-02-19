В Ставропольском крае жители объединились и организовали регулярную доставку бойцам на фронт посылок с необходимыми вещами. Об этом сообщает SHOT.

В Ставропольском крае соседи организовали волонтёрскую доставку на фронт. Видео © SHOT

Посылки военным отвозит Артур Магомедов на своей "Ладе", багажник которой не вмещает все коробки и сумки. Часть из них ставрополец размещает на заднем сиденье. Внутри — тёплые носки, термобельё, маскировочные сети, свечи и самое трогательное — письма и амулеты-птички, связанные школьниками.

"Голубь — птица мира, как талисманчик, на фронт всё передадим", — заверил Магомедов.

Артуру помогают соседи-супруги Денис и Мария Гармаш. Женщина рассказала, как однажды односельчане захотели передать сыну-военному посылку, но не нашли попутный транспорт. С тех пор супруги сами собирают гуманитарную помощь.

"Как-то так случайно получилось. Надо было отвезти бойцу из нашей деревни посылку. Сели и поехали — отвезли. Ну и так постепенно начали ездить, отвозить посылки родных. Что-то сами собирали, что-то родные передавали", — рассказала Мария. "Им нужно помогать, чтобы они знали, что у них тут поддержка есть. Вот для этого и ездим", — пояснил Денис.

За прошедший год волонтёры отвозили посылки в Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области. Последняя поездка Дениса и Марии состоялась в расположение войск, где несколько недель назад солдатам вручили медали за подвиг, который они совершили на передовой.