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27 февраля, 14:04

"Бесконечное спасибо бойцам!": Маша Малиновская посетила Донбасс с гуманитарной миссией

Телеведущая Маша Малиновская приехала в Донбасс с гуманитарной миссией

Телеведущая Маша Малиновская в Донбассе. Обложка © Telegram / Маша Малиновская

Телеведущая Маша Малиновская в Донбассе. Обложка © Telegram / Маша Малиновская

Телеведущая Маша Малиновская посетила Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), чтобы поздравить военнослужащих с Днём защитника Отечества, 23 Февраля. Модель пробыла там с 22 по 25 февраля с гуманитарной целью.

Маша Малиновская посетила ДНР и ЛНР с гуманитарной целью. Видео © Telegram / Маша Малиновская

"Мне важно было лично пообщаться с жителями этих городов, узнать их позиции и мнения. И я хочу сказать бесконечное спасибо нашим бойцам, которые освободили и освобождают этих людей", — подчеркнула Малиновская в соцсети.

Телеведущая привезла с собой лекарства, чистую новую одежду и другие необходимые для солдат вещи. Эта поездка в Донбасс, по словам Малиновской, разделила её жизнь на до и после. Знаменитость остановилась переночевать в разрушенном доме, так как гостиниц там, естественно, никаких нет. В одном из окон Малиновская увидела мешки, там раньше занимали огневые позиции бойцы ВСУ.

Маша Малиновская посетила ДНР и ЛНР с гуманитарной целью. Видео © Telegram / Маша Малиновская

Пропавший после "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота
Пропавший после "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота

А ранее Life.ru писал, что в ДНР 13 февраля приезжал певец Филипп Киркоров. Он доставил гуманитарную помощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Но многие не поверили в искренность артиста, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Сейчас Киркоров вновь стал появляться в эфирах, например в шоу "Маска" на НТВ и в передаче "Конфетка" на ТНТ.

Дарья Нарыкова
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