"Бесконечное спасибо бойцам!": Маша Малиновская посетила Донбасс с гуманитарной миссией

Телеведущая Маша Малиновская посетила Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), чтобы поздравить военнослужащих с Днём защитника Отечества, 23 Февраля. Модель пробыла там с 22 по 25 февраля с гуманитарной целью.

"Мне важно было лично пообщаться с жителями этих городов, узнать их позиции и мнения. И я хочу сказать бесконечное спасибо нашим бойцам, которые освободили и освобождают этих людей", — подчеркнула Малиновская в соцсети.

Телеведущая привезла с собой лекарства, чистую новую одежду и другие необходимые для солдат вещи. Эта поездка в Донбасс, по словам Малиновской, разделила её жизнь на до и после. Знаменитость остановилась переночевать в разрушенном доме, так как гостиниц там, естественно, никаких нет. В одном из окон Малиновская увидела мешки, там раньше занимали огневые позиции бойцы ВСУ.