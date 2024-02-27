"Бесконечное спасибо бойцам!": Маша Малиновская посетила Донбасс с гуманитарной миссией
Телеведущая Маша Малиновская приехала в Донбасс с гуманитарной миссией
Телеведущая Маша Малиновская в Донбассе. Обложка © Telegram / Маша Малиновская
Телеведущая Маша Малиновская посетила Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), чтобы поздравить военнослужащих с Днём защитника Отечества, 23 Февраля. Модель пробыла там с 22 по 25 февраля с гуманитарной целью.
"Мне важно было лично пообщаться с жителями этих городов, узнать их позиции и мнения. И я хочу сказать бесконечное спасибо нашим бойцам, которые освободили и освобождают этих людей", — подчеркнула Малиновская в соцсети.
Телеведущая привезла с собой лекарства, чистую новую одежду и другие необходимые для солдат вещи. Эта поездка в Донбасс, по словам Малиновской, разделила её жизнь на до и после. Знаменитость остановилась переночевать в разрушенном доме, так как гостиниц там, естественно, никаких нет. В одном из окон Малиновская увидела мешки, там раньше занимали огневые позиции бойцы ВСУ.
А ранее Life.ru писал, что в ДНР 13 февраля приезжал певец Филипп Киркоров. Он доставил гуманитарную помощь и исполнил песню в госпитале в Горловке. Но многие не поверили в искренность артиста, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Сейчас Киркоров вновь стал появляться в эфирах, например в шоу "Маска" на НТВ и в передаче "Конфетка" на ТНТ.