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"Сергей Кужугетович, это не для вас!": Путин с букетом подшутил над Шойгу на встрече с лётчицами

Путин поздравил с 8 Марта выпускниц авиационного училища в Краснодаре

7 марта, 10:53
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 8 Марта выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Видео © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 8 Марта выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Видео © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Международным женским днём выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Он лично вручил букет каждой участнице встречи. Life.ru публикует кадры с торжественного мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 8 Марта выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Видео © Life.ru

Глава государства пожал руку каждой выпускнице, нашёл тёплые поздравительные слова и даже разбавил атмосферу шуткой. Когда Путин обходил присутствовавшего на встрече министра обороны Сергея Шойгу, тот неожиданно привстал, тогда президент с букетом в руках шутливо заметил: "Сергей Кужугетович, это не для вас". После чего Путин продолжил вручать цветы дамам.

Путин сел за штурвал авиатренажёра самолёта Як-130 в военном училище Краснодара
Путин сел за штурвал авиатренажёра самолёта Як-130 в военном училище Краснодара

Напомним, сегодня Путин прибыл с визитом в Краснодар, во время которого посетил высшее военное авиационное училище. Российские женщины достойно служат Родине в зоне СВО, заметил глава государства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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