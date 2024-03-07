"Сергей Кужугетович, это не для вас!": Путин с букетом подшутил над Шойгу на встрече с лётчицами

Глава государства пожал руку каждой выпускнице, нашёл тёплые поздравительные слова и даже разбавил атмосферу шуткой. Когда Путин обходил присутствовавшего на встрече министра обороны Сергея Шойгу, тот неожиданно привстал, тогда президент с букетом в руках шутливо заметил: "Сергей Кужугетович, это не для вас". После чего Путин продолжил вручать цветы дамам.