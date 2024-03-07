"Сергей Кужугетович, это не для вас!": Путин с букетом подшутил над Шойгу на встрече с лётчицами
Путин поздравил с 8 Марта выпускниц авиационного училища в Краснодаре
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 8 Марта выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Видео © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Международным женским днём выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Он лично вручил букет каждой участнице встречи. Life.ru публикует кадры с торжественного мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 8 Марта выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища. Видео © Life.ru
Глава государства пожал руку каждой выпускнице, нашёл тёплые поздравительные слова и даже разбавил атмосферу шуткой. Когда Путин обходил присутствовавшего на встрече министра обороны Сергея Шойгу, тот неожиданно привстал, тогда президент с букетом в руках шутливо заметил: "Сергей Кужугетович, это не для вас". После чего Путин продолжил вручать цветы дамам.
Напомним, сегодня Путин прибыл с визитом в Краснодар, во время которого посетил высшее военное авиационное училище. Российские женщины достойно служат Родине в зоне СВО, заметил глава государства.