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8 марта, 12:51

Космонавты обратились к женщинам с тёплыми пожеланиями с борта МКС

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта с борта МКС

Космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко на борту МКС. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко на борту МКС. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеозапись поздравления опубликовала госкорпорация "Роскосмос".

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта с борта МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, восхититься вашей красотой и очарованием", — подчеркнул Кононенко, пожелав соотечественницам радости, счастья и улыбок.

Чуб пожелал женщинам, чтобы их жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. Космонавт добавил, что желает дамам, чтобы окружающие мужчины постоянно напоминали о том, как они прекрасны и любимы.

"Сила моя со мной!": Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта
"Сила моя со мной!": Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта

Напомним, сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Свои поздравления россиянкам уже высказал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, в частности, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. А министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС РФ служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался в любви к женщинам и в гордости за них, а также пообещал сделать всё для того, чтобы оправдать их доверие.

Дарья Нарыкова
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