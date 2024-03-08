Космонавты обратились к женщинам с тёплыми пожеланиями с борта МКС
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта с борта МКС
Космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко на борту МКС. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеозапись поздравления опубликовала госкорпорация "Роскосмос".
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта с борта МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
"Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, восхититься вашей красотой и очарованием", — подчеркнул Кононенко, пожелав соотечественницам радости, счастья и улыбок.
Чуб пожелал женщинам, чтобы их жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. Космонавт добавил, что желает дамам, чтобы окружающие мужчины постоянно напоминали о том, как они прекрасны и любимы.
Напомним, сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Свои поздравления россиянкам уже высказал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, в частности, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. А министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС РФ служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался в любви к женщинам и в гордости за них, а также пообещал сделать всё для того, чтобы оправдать их доверие.