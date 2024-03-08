Космонавты обратились к женщинам с тёплыми пожеланиями с борта МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеозапись поздравления опубликовала госкорпорация "Роскосмос".

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта с борта МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, восхититься вашей красотой и очарованием", — подчеркнул Кононенко, пожелав соотечественницам радости, счастья и улыбок.