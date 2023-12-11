Какие неприятности принесёт новолуние в Стрельце 13 декабря, прямо в начале ретроградного Меркурия Обычно эта фаза Луны знаменует новое начало, успех в делах и переходный этап. Однако сочетание новолуния в канун ретроградности Меркурия, по словам эзотериков, не слишком хороший знак. Почему — разбирался Лайф. 11 декабря, 14:00 Знаки зодиака и новолуние 13 декабря: как пережить начало ретроградного Меркурия. Обложка © Shutterstock

Завтра, 13 декабря, наступит магическое новолуние. В это время Луна будет находиться между Землёй и Солнцем и её свет в эту ночь практически не будет виден. Из-за чего покажется, что вместо светила на небе лишь тонкая полосочка. Но в последнем месяце 2023 года эта фаза Луны способна принести больше бед, чем удачи. Лайф разобрался почему, а также узнал у эзотерика, что можно делать и какие практики проводить ночью 13 декабря.

Чем опасно роковое новолуние 13 декабря и откуда появились риски со всеми рассориться

Роковое новолуние 13 декабря 2023 года: что принесёт и как его пережить. Фото © Shutterstock

Это новолуние считается особенным, потому что Луна исчезнет с неба как раз накануне начала ретроградности Меркурия. Чем и кому это может быть опасно? Насторожиться стоит как минимум тем личностям, кто неосторожен в своих действиях и словах. Ретроградный Меркурий может вызвать путаницу и привести к недопониманию. Поэтому важно быть внимательным и осторожным в своём общении и не принимать важных решений в этот период. А что особенного в новолунии?

Кажется, что тень надвигающегося периода неудач и бед уже легла и на вот-вот наступающее полнолуние. Переход из одной фазы Луны в другую случится ночью в среду — в 2:32 по московскому времени. Эзотерик Аделина Блэкмун рассказывает Лайфу, что новолуние будет напряжённым и опасным для большинства представителей зодиакального круга. Ведь велик риск поругаться с близкими или вторыми половинками.

Юнона в знаке Девы и Нептун в знаке Рыб образуют напряжённый квадрат, создающий противоречия в партнёрских и родственных отношениях. Вы можете стать объектом критики со стороны близкого человека или почувствовать желание покритиковать другого Аделина Блэкмун экстрасенс, астролог

По словам экстрасенса, новолуние в знаке зодиака Стрелец принесёт напряжённость в отношениях с близкими. Однако конфликта можно избежать, если найти в себе силы перейти от критики к рациональному решению проблемы.

Новолуние 13 декабря в знаке зодиака Стрелец — чего ждать

Новолуние в Стрельце 13 декабря: какие проблемы принесёт и как их избежать. Фото © Shutterstock

Но это не значит, что сама по себе сменившаяся фаза Луны — это синоним беды. Нет, это время вынашивания новых идей, установления новых намерений.

Новолуние в Стрельце даёт желание осваивать новые территории, не обязательно физически, но и духовно — изучать новые дисциплины, практики, навыки Аделина Блэкмун экстрасенс, астролог

Важно помнить, что новолуние в Стрельце — это время начала нового цикла, поэтому стоит смело использовать силу ночного светила для запуска проектов и начала нового этапа в жизни.

Чего нельзя делать в новолуние, которое произойдёт 13 декабря

Что можно и чего нельзя делать накануне ретроградого Меркурия в новолуние 13 декабря. Фото © Freepik

Традиционно во время новолуния, а также и перед началом ретроградности Меркурия не рекомендуется начинать новые дела, подписывать важные документы, принимать судьбоносные решения и планировать крупные проекты. Рискуете ошибиться, если на 13 декабря запланируете крупные покупки или станете просто заниматься финансовыми операциями с крупными суммами денег.

Избегайте желания замести существующие проблемы под ковёр, однако и бросать все свои силы на их решение тоже не стоит. Ищите золотую середину Аделина Блэкмун экстрасенс, астролог

В мистическое новолуние 13 декабря можно провести ритуал, связанный с интроспекцией и самопознанием. Он простой: зажгите свечи, поставьте ароматические масла и проведите ночью медитацию, чтобы укрепить свою связь с внутренним "я". Тогда обретёте ясность в мыслях. Также неплохо было бы написать список своих желаний и целей на ближайшее время, чтобы сосредоточиться на их достижении.

Денежная практика от экстрасенса, которую важно сделать 13 декабря, в новолуние

Новолуние в Стрельце 13 декабря: какие практики на деньги стоит проводить. Фото © Shutterstock

По словам экстрасенса и "эзотерика года" Аделины Блэкмун, с которой поговорил Лайф, новолуние — это традиционно благоприятное время для проведения любых ритуалов для привлечения богатства, составления карт желаний, списков дел и целей, в том числе и на новый, 2024 год.

Самый простой ритуал на привлечение денег — выложить купюру или монету на подоконник так, чтобы лунный свет на неё падал, а затем убрать её в кошелёк и не тратить до следующего новолуния Аделина Блэкмун экстрасенс, астролог

Каким знакам зодиака стоит вести себя максимально осторожно в новолуние 13 декабря

Знаки зодиака и начало ретроградного Меркурия: чем опасно новолуние 13 декабря. Фото © Shutterstock

Как и любое другое астрологическое явление, новолуние может оказывать влияние на представителей всех знаков зодиака. Однако в данном случае стоит отметить, что определённым личностям может быть несколько сложнее в этот период, чем другим.

Носителям знака зодиака Стрелец в новолуние 13 декабря может быть трудно принимать решения и сосредоточиться на конкретных задачах. Обострится неуверенность, и появятся сомнения в своих способностях. Важно для людей этого знака зодиака сохранять позитивный настрой и не упускать возможности, которые могут появиться в этот день.

Вторыми бедолагами, кому в новолуние 13 декабря стоит быть аккуратными, окажутся представители знака зодиака Рыбы. Эти личности могут испытывать эмоциональное напряжение и чувствовать себя уязвимыми. Совет: обратите внимание на свои эмоции и попытайтесь найти способы расслабления и успокоения.