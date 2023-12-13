3 знака зодиака, которым крупно повезёт в последний ретроградный Меркурий 2023 года

Каждый год есть несколько периодов, во время которых точно есть на кого свалить все неприятности — дни ретроградного Меркурия. В это время планета будто бы движется в обратную сторону по собственной орбите. Это, конечно, иллюзия, возникающая из-за того, что Меркурий ближе к Солнцу, чем Земля, — физически он вспять не движется. Но нам от этого не легче — принято считать, что ретроградный Меркурий влияет на все сферы жизни: работу, финансы, отношения. Последняя в 2023 году ретроградность — 18 дней. Влияние самой близкой планеты к Солнцу жители Земли ощутят на себе уже с 13 декабря, и продлится оно до 2 января 2024 года. А кому повезёт в этот неоднозначный период?

Знак зодиака Овен

Кому из знаков зодиака улыбнётся удача в ретроградный Меркурий в декабре. Фото © Shutterstock

У представителей знака зодиака Овен появится повод заняться рекламой и продвижением своего дела в соцсетях. Потраченные на это силы и время вознаградятся дивидендами. Велика вероятность также, что в ретроградный Меркурий в 2023 году на горизонте появится много интересных проектов, которые будут хорошо оплачены. Кроме того, в этот период вам поступят деньги из неожиданных источников, в общем, в новогодние праздники вы уйдёте с полными карманами кеша.

Знак зодиака Козерог

Этим трём знакам зодиакального круга повезёт в деньгах и любви в последний ретроградный Меркурий 2023 года. Фото © Shutterstock

Влияние ретроградного Меркурия на рождённых под знаком зодиака Козерог в 2023 году заключается в новом увлечении и финансовом успехе. К примеру, последует денежный бонус или повышение. Конечно, если Козероги до этого старались и трудились. Для вас период ретроградности — время счастья и перемен. Мечты осуществятся, если вы будете находить новые возможности для карьерного роста. А ближе к концу декабря Козероги познакомятся с интересным человеком, с которым начнётся роман. Используйте свою удачу по максимуму!

Знак зодиака Рыбы

Что нам обещает ретроградный Меркурий в декабре 2023-го. Фото © Shutterstock