Топ-6 самых умилительных настроений малышки-панды. А какие сегодня вы?
Грустная, задумчивая или любопытная — малышка-панда бывает разной. Как и мы с вами. Появились новые фото медвежонка из зоопарка. Скорее посмотрите и узнайте, а какая вы пандочка в конце рабочего четверга?
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Сейчас всё внимание столицы приковано к дочке китайских панд Жуи и Диндин. Ведь малышке выбирают имя! Голосование в самом разгаре, и пока самыми популярными вариантными стали Маша, Катюша и Мо-Мо. Но точно не понятно, как именно всё же назовут пандочку.
Зато чёрно-белая панда, которая недавно начала стоять на всех четырёх лапах, показала всю многогранность характера. Малышка в зависимости от настроения может быть весёлой и не очень.
Сегодня есть уникальная возможность сравнить себя с бамбуковым медвежонком! Какое состояние на конец четверга у вас: уставшее или энергичное, потому что завтра уже наступит пятница. Всего есть 6 вариантов. И вот они слева направо (листайте скорее!).
Кстати, последний осмотр малышки показал, что она уже превращается в настоящего медведя! Вспомните, какой малюткой пандочка была в свои первые дни жизни, и какая она сегодня.
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