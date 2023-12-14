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14 декабря, 15:11

Топ-6 самых умилительных настроений малышки-панды. А какие сегодня вы?

Грустная, задумчивая или любопытная — малышка-панда бывает разной. Как и мы с вами. Появились новые фото медвежонка из зоопарка. Скорее посмотрите и узнайте, а какая вы пандочка в конце рабочего четверга?

<p>Обложка © <a href="https://t.me/mosrutop/25861?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / mosrutop</a></p>

Обложка © t.me / mosrutop

Сейчас всё внимание столицы приковано к дочке китайских панд Жуи и Диндин. Ведь малышке выбирают имя! Голосование в самом разгаре, и пока самыми популярными вариантными стали Маша, Катюша и Мо-Мо. Но точно не понятно, как именно всё же назовут пандочку.

Зато чёрно-белая панда, которая недавно начала стоять на всех четырёх лапах, показала всю многогранность характера. Малышка в зависимости от настроения может быть весёлой и не очень.

Сегодня есть уникальная возможность сравнить себя с бамбуковым медвежонком! Какое состояние на конец четверга у вас: уставшее или энергичное, потому что завтра уже наступит пятница. Всего есть 6 вариантов. И вот они слева направо (листайте скорее!).

  • Фото © t.me / mosrutop
    Фото © t.me / mosrutop
  • Фото © t.me / mosrutop
    Фото © t.me / mosrutop
  • Фото © t.me / mosrutop
    Фото © t.me / mosrutop
  • Фото © t.me / mosrutop
    Фото © t.me / mosrutop
  • Фото © t.me / mosrutop
    Фото © t.me / mosrutop
  • Фото © t.me / mosrutop
    Фото © t.me / mosrutop

Фото © t.me / mosrutop

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Кстати, последний осмотр малышки показал, что она уже превращается в настоящего медведя! Вспомните, какой малюткой пандочка была в свои первые дни жизни, и какая она сегодня.

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Елизавета Терешкова
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