Топ-6 самых умилительных настроений малышки-панды. А какие сегодня вы?

Сейчас всё внимание столицы приковано к дочке китайских панд Жуи и Диндин. Ведь малышке выбирают имя! Голосование в самом разгаре, и пока самыми популярными вариантными стали Маша, Катюша и Мо-Мо. Но точно не понятно, как именно всё же назовут пандочку.

Зато чёрно-белая панда, которая недавно начала стоять на всех четырёх лапах, показала всю многогранность характера. Малышка в зависимости от настроения может быть весёлой и не очень.

Сегодня есть уникальная возможность сравнить себя с бамбуковым медвежонком! Какое состояние на конец четверга у вас: уставшее или энергичное, потому что завтра уже наступит пятница. Всего есть 6 вариантов. И вот они слева направо (листайте скорее!).