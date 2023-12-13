7,6 кг милоты: Малютка-панда на очередном осмотре показала острые когти и дикий нрав

Малышка-панда из Московского зоопарка продолжает расти. Она уже уверенно встаёт на четыре лапы и весит уже более 7,5 килограмма, о чём свидетельствует видео с очередного осмотра уникального детёныша специалистами.

У пандочки длинные и острые когти, пытливый взгляд и непоседливый нрав. Ей сложно усидеть на руках у зоологов, поэтому она вертится во все стороны, пытается каждого обнюхать, а если что-то идёт не по её плану, она тут же "устрашающе" задирает крохотные лапки. Киперы, трепещите!