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13 декабря, 14:36

7,6 кг милоты: Малютка-панда на очередном осмотре показала острые когти и дикий нрав

Московский зоопарк показал новое видео осмотра маленькой панды

Малышка-панда из Московского зоопарка продолжает расти. Она уже уверенно встаёт на четыре лапы и весит уже более 7,5 килограмма, о чём свидетельствует видео с очередного осмотра уникального детёныша специалистами.

Новое видео осмотра маленькой панды из Московского зоопарка. Видео © vk.com/mos

У пандочки длинные и острые когти, пытливый взгляд и непоседливый нрав. Ей сложно усидеть на руках у зоологов, поэтому она вертится во все стороны, пытается каждого обнюхать, а если что-то идёт не по её плану, она тут же "устрашающе" задирает крохотные лапки. Киперы, трепещите!

Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки

Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки

Напомним, что панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. На сайте "Активный гражданин" началось голосование за выбор имени для детёныша панды. В списке есть Катюша, Маша, Мо Мо, Сяо Ула, Ай Минь.

Обложка ©

vk.com/mos

Марина Калегина
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