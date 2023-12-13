7,6 кг милоты: Малютка-панда на очередном осмотре показала острые когти и дикий нрав
Московский зоопарк показал новое видео осмотра маленькой панды
Малышка-панда из Московского зоопарка продолжает расти. Она уже уверенно встаёт на четыре лапы и весит уже более 7,5 килограмма, о чём свидетельствует видео с очередного осмотра уникального детёныша специалистами.
Новое видео осмотра маленькой панды из Московского зоопарка. Видео © vk.com/mos
У пандочки длинные и острые когти, пытливый взгляд и непоседливый нрав. Ей сложно усидеть на руках у зоологов, поэтому она вертится во все стороны, пытается каждого обнюхать, а если что-то идёт не по её плану, она тут же "устрашающе" задирает крохотные лапки. Киперы, трепещите!
Напомним, что панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже показывает боевой характер: кусает маму и грозно рявкает на сотрудников зоопарка. На сайте "Активный гражданин" началось голосование за выбор имени для детёныша панды. В списке есть Катюша, Маша, Мо Мо, Сяо Ула, Ай Минь.