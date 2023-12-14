6 неочевидных источников негативной энергии в доме — из-за них вы беднеете

В наших домах много вещей, которые могут влиять на достаток, настроение и, конечно же, здоровье. И это сейчас не про излучение от микроволновок или негативное влияние телевизоров. Есть такие неочевидные источники негативной энергии, которые могут отрицательно влиять на ваше благополучие. Разберёмся подробнее, чтобы знать, над чем работать.

1. Токсичные отношения между домочадцами

Бедность, болезни и отсутствие сил: какие источники негативной энергии есть в вашем доме. Фото © Shutterstock

Все мы знаем, что конфликты и споры между членами семьи могут создавать напряжённую атмосферу. Однако многие и не подозревают, что эта негативная энергия в силах оказывать влияние на всю жизнь в доме. Постарайтесь поддерживать гармоничные отношения с домочадцами и учите детей решать конфликты мирным путём.

2. Болезни и ослабленная энергетика

6 неочевидных источников негативной энергии в вашем доме и как с ними справиться. Фото © Freepik / master1305

Когда кто-то в семье болеет, его энергетика ослабевает. Это негативно сказывается и на остальных домочадцах. Поэтому важно уделить особое внимание здоровью и принимать меры для поддержания благополучия всей семьи. Регулярные медицинские осмотры, здоровый образ жизни и правильное питание помогут не только снизить риск заболеваний, но и поддержать положительную энергетику в доме.

3. Вечно жалующиеся люди в гостях

Некоторые люди способны приносить отрицательную энергию в ваш дом. Они могут быть критичными, раздражительными или просто негативно настроенными. Их присутствие точно окажет не самое лучшее влияние на общую атмосферу в квартире. Оно вам надо? Постарайтесь избегать таких друзей и знакомых и окружайте себя только положительными и вдохновляющими людьми.

4. Вещи, хранящие энергетику бывших жильцов

Как избавиться от негативной энергии в доме: вещи, которым место на помойке. Фото © Freepik / Racool_studio

Вещи, оставшиеся от предыдущих хозяев или родственников, могут транслировать их энергетику и влиять на атмосферу дома. Регулярно избавляйтесь от ненужных предметов и создавайте гармонию вокруг себя. Убедитесь, что в жилище преобладает только позитивная аура.

5. Фотографии умерших родственников

Фотографии умерших родственников, особенно если они находятся постоянно перед глазами, могут накапливать в себе отрицательную энергию. Она же станет постоянным источником негатива, провоцируя у хозяев грусть, тоску и болезни. Поместите такие снимки в особые рамки и разместите в уединённом месте. Точно уберите из спальни. Вспоминайте о родственниках с любовью и уважением, а держать их фото всегда на виду ни к чему.

6. Неприятные запахи и их влияние на энергетику

Как избежать негативного влияния людей и предметов на энергетику дома. Фото © Shutterstock

Неприятные запахи в доме могут создавать негативную энергетику и оказывать влияние на настроение и здоровье людей поблизости. Поддерживайте свежесть воздуха в квартире, регулярно проветривая комнаты. Используйте ароматерапию или натуральные ароматизаторы, проводите регулярную влажную уборку, чтобы убрать запахи и создать приятную атмосферу.