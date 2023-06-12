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12 июня, 09:54

Отпраздновать и не ослепнуть: Россиянам рассказали, как смотреть на фейерверки без вреда для глаз

Врач Миргородская: На салют лучше смотреть с расстояния не менее 100 метров

На хлопушки, петарды и бенгальские огни лучше смотреть с расстояния полутора и более метров. Об этом в беседе с Лайфом рассказала офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург, ведущий специалист "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

За фейерверками стоит наблюдать с расстояния не менее 20 метров, а на яркое горение изделий пятого класса (салют) лучше смотреть с расстояния не менее 100 метров, причём со специально оборудованных площадок.

"У людей, не имеющих патологию зрительного анализатора, могут быть кратковременные "засветы" при просмотре салютов и фейерверков, которые проходят в течение нескольких секунд. Но при врождённой или приобретённой патологии фоторецепторов сетчатки эти "засветы" могут быть более длительными", — пояснила врач.

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По её словам, световое воздействие пиротехнических средств безопасно для здоровых глаз, но этого нельзя сказать о химическом и термическом воздействии. Самые частые повреждения от пиротехники — это термохимические ожоги и механические повреждения роговицы и конъюнктивы.

Напомним, 12 июня в РФ празднуют День России. Во многих городах страны пройдут гуляния, которые будут сопровождаться использованием пиротехники.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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