Отпраздновать и не ослепнуть: Россиянам рассказали, как смотреть на фейерверки без вреда для глаз

На хлопушки, петарды и бенгальские огни лучше смотреть с расстояния полутора и более метров. Об этом в беседе с Лайфом рассказала офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург, ведущий специалист "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

За фейерверками стоит наблюдать с расстояния не менее 20 метров, а на яркое горение изделий пятого класса (салют) лучше смотреть с расстояния не менее 100 метров, причём со специально оборудованных площадок.

"У людей, не имеющих патологию зрительного анализатора, могут быть кратковременные "засветы" при просмотре салютов и фейерверков, которые проходят в течение нескольких секунд. Но при врождённой или приобретённой патологии фоторецепторов сетчатки эти "засветы" могут быть более длительными", — пояснила врач.

По её словам, световое воздействие пиротехнических средств безопасно для здоровых глаз, но этого нельзя сказать о химическом и термическом воздействии. Самые частые повреждения от пиротехники — это термохимические ожоги и механические повреждения роговицы и конъюнктивы.