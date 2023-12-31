Россиянам напомнили о правилах запуска пиротехники, чтобы не нарваться на штраф
МЧС: Запуск пиротехники около жилых домов, с крыш и балконов запрещён
Запускать салют у жилых домов, а также с крыш и балконов запрещено. Об этом в канун Нового года напомнили в пресс-службе МЧС РФ.
"Применять пиротехнические изделия запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".
Спасатели добавили, что нельзя запускать фейерверки там, где находится много людей. За нарушение требований грозит штраф. Так, согласно КоАП РФ, за несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков гражданам придётся заплатить до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30, бизнесменам — до 60, а организациям — до 400 тысяч.
Ранее Лайф писал, что за неосторожный запуск салютов можно нарваться на уголовку. Степень ответственности зависит от ущерба, объяснил юрист.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов