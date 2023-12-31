Россиянам напомнили о правилах запуска пиротехники, чтобы не нарваться на штраф

Запускать салют у жилых домов, а также с крыш и балконов запрещено. Об этом в канун Нового года напомнили в пресс-службе МЧС РФ.

"Применять пиротехнические изделия запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак", — приводит заявление ведомства РИА "Новости".