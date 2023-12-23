Россиянам напомнили, что за неосторожный запуск салютов можно нарваться на уголовку

Привлечение к уголовной ответственности за неосторожное использование фейерверков напрямую зависит от последствий. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал юрист Константин Кудряшов.

По его словам, в случае если запуск салюта повлёк за собой причинение тяжких телесных повреждений, то виновнику грозит до пяти лет тюрьмы по статье 218 УК РФ ("Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий"). Если же пиротехника нанесла ущерб, который превысил 250 тысяч рублей, то виновника можно привлечь по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). Однако чаще всего после полного возмещения ущерба такие дела закрываются и преследование по ним прекращается.

В других же случаях, по словам юриста, привлечение виновника к ответственности ложится на плечи потерпевшего. В самую первую очередь необходимо вызвать на место инцидента полицию. Это поможет зафиксировать данные тех, с кого потом можно будет потребовать компенсацию ущерба. Однако если любители пиротехники скроются раньше приезда полицейских, то найти их уже вряд ли удастся, считает адвокат.

"Далее необходимо зафиксировать полученный ущерб, оценить его стоимость у оценщика и обратиться в суд с иском к виновникам происшествия. Если фейерверк причинил вред здоровью, необходимо зафиксировать телесные повреждения у врача, в этом случае помимо расходов на лечение можно потребовать в суде компенсацию морального вреда", — добавил собеседник издания.