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20 декабря, 13:18

До семи лет тюрьмы: Россиянам напомнили о наказании за запуск фейерверков в неположенном месте

Адвокат Квартальнова: За фейерверки в неположенном месте грозит тюремный срок

За запуск фейерверка в неположенном месте можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Об этом россиянам в преддверии новогодних праздников напомнила адвокат Евгения Квартальнова.

Кроме того, по словам специалиста, если в результате запуска фейерверка будет повреждено имущество в крупном размере, то за это предусмотрена ответственность по статье 168 УК РФ, где максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года.

"Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то фигуранту грозит до семи лет по статье 219 УК РФ", — добавила Квартальнова в беседе с NEWS.ru.

В заключение адвокат отметила, что любую пиротехнику можно запускать только в специально отведённых местах. Их список можно найти на сайте регионального управления МЧС РФ или городской администрации. В частности, подобные изделия разрешено использовать минимум в 20 метрах от жилых домов.

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А ранее россиянам объяснили, как запустить салют так, чтобы избежать проблем с законом. В частности, использовать различные пиротехнические изделия по закону можно в период с 07:00 до 23:00.

Обложка ©

Freepik / lifeforstock

Наталья Исакова
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