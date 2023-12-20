До семи лет тюрьмы: Россиянам напомнили о наказании за запуск фейерверков в неположенном месте

За запуск фейерверка в неположенном месте можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Об этом россиянам в преддверии новогодних праздников напомнила адвокат Евгения Квартальнова.

Кроме того, по словам специалиста, если в результате запуска фейерверка будет повреждено имущество в крупном размере, то за это предусмотрена ответственность по статье 168 УК РФ, где максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года.

"Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то фигуранту грозит до семи лет по статье 219 УК РФ", — добавила Квартальнова в беседе с NEWS.ru.

В заключение адвокат отметила, что любую пиротехнику можно запускать только в специально отведённых местах. Их список можно найти на сайте регионального управления МЧС РФ или городской администрации. В частности, подобные изделия разрешено использовать минимум в 20 метрах от жилых домов.