Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов В Нью-Йорке местные жители сообщили о серии взрывов 2 января, 14:54 В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Обложка © X (Twitter) / qasimal64163733

В Нью-Йорке жители острова Рузвельт якобы услышали звуки как минимум четырёх взрывов и почувствовали несколько толчков, которые "потрясли их дома". Об этом рассказали в пожарной службе города.

В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Видео © X (Twitter) / LokmatTimes_ngp / qasimal64163733

Инцидент произошёл по адресу 580, Мэйн Стрит примерно в 05:45 (13:45 по Москве). Напуганные жители района вызвали на место спасателей. Судя по кадрам в Сети, к делу подключилась полиция, а в районе возникли пробки из-за прибывших спецмашин. Как пишет Independent, причиной громких звуков стали вовсе не взрывы, а неисправности в работе трансформатора. Исключили террористическую угрозу и в полиции Нью-Йорка.

"Есть локальные отключения (электроэнергии. — Прим. Лайфа). В настоящее время никаких угроз, никаких опасных материалов, никаких пожаров, никаких возгораний электрических проводов", — отметил сотрудник правоохранительных органов.

Сейчас городские службы разбираются с отключённым в районе светом. Как утверждается, никто в результате инцидента не пострадал, здания повреждений не получили.

Ранее сообщалось, что полиция не нашла явных доказательств того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту у границы США и Канады был террористическим актом.

Авторы Татьяна Миссуми