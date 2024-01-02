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Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов

В Нью-Йорке местные жители сообщили о серии взрывов

2 января, 14:54
В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Обложка © X (Twitter) / qasimal64163733

В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Обложка © X (Twitter) / qasimal64163733

В Нью-Йорке жители острова Рузвельт якобы услышали звуки как минимум четырёх взрывов и почувствовали несколько толчков, которые "потрясли их дома". Об этом рассказали в пожарной службе города.

В Нью-Йорке пожарные и полиция приехали на жалобы жителей о "взрывах". Видео © X (Twitter) / LokmatTimes_ngp / qasimal64163733

Инцидент произошёл по адресу 580, Мэйн Стрит примерно в 05:45 (13:45 по Москве). Напуганные жители района вызвали на место спасателей. Судя по кадрам в Сети, к делу подключилась полиция, а в районе возникли пробки из-за прибывших спецмашин. Как пишет Independent, причиной громких звуков стали вовсе не взрывы, а неисправности в работе трансформатора. Исключили террористическую угрозу и в полиции Нью-Йорка.

"Есть локальные отключения (электроэнергии. — Прим. Лайфа). В настоящее время никаких угроз, никаких опасных материалов, никаких пожаров, никаких возгораний электрических проводов",отметил сотрудник правоохранительных органов.

Сейчас городские службы разбираются с отключённым в районе светом. Как утверждается, никто в результате инцидента не пострадал, здания повреждений не получили.

Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка
Жилая многоэтажка частично обрушилась на севере Нью-Йорка

Ранее сообщалось, что полиция не нашла явных доказательств того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту у границы США и Канады был террористическим актом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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