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4 января, 13:58

ООН осудила идею переселения жителей сектора Газа

В ООН напомнили Израилю о запрете на насильственное перемещение жителей Газы

Призывы некоторых членов правительства Израиля в поддержку переселения палестинцев из сектора Газа в другие страны противоречат международному праву. Соответствующее заявление сделал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

По его словам, сейчас около 85% жителей палестинского анклава являются внутренне перемещёнными лицами. У них у всех, как он подчеркнул, есть право вернуться в свои дома, поэтому ни о каком переселении речь идти не может.

"Международное законодательство запрещает насильственное перемещение защищаемых лиц на оккупированную территорию или депортацию с неё", — приводит пресс-служба УВКПЧ слова Тюрка.

Таким образом в ООН прокомментировали заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, что выезд жителей Газы — это "гуманитарное решение" конфликта. Его слова позже поддержал министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа. Так, во избежание дальнейшей эскалации конфликта необходимо полное уничтожение радикального движения ХАМАС. По словам политика, операция ЦАХАЛ в палестинском анклаве растянется на месяцы.

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ТАСС / ЕРА / HAITHAM IMAD

Наталья Исакова
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