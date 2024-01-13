Небензя: Затопление Израилем тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид
Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Затопление израильтянами тоннелей в секторе Газа можно расценивать как геноцид, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
"Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", — заявил он на заседании Совбеза всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.
Политик также обвинил США и их союзников в подливании масла в огонь палестино-израильского конфликта. По его словам, нет никаких признаков угасания продолжающейся уже сто дней эскалации в Газе, а недавняя атака Штатов и Великобритании на Йемен расширяет территорию военных действий на весь регион.
Кроме того, как отметил Небензя, нанеся удары по Йемену, США и Соединённое Королевство нарушили резолюцию Совбеза ООН по Красному морю. Документ был принят буквально на днях.