Небензя: Затопление Израилем тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид

Затопление израильтянами тоннелей в секторе Газа можно расценивать как геноцид, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него", — заявил он на заседании Совбеза всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.