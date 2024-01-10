Небензя жёстко осудил постпреда Чехии за побег от обсуждения атаки на Белгород на СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал Чехию на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации из-за попытки избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов. Так он отреагировал на отказ коллеги из Праги принять участие во встрече.

"Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО", — заметил российский посол.