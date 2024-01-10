Небензя жёстко осудил постпреда Чехии за побег от обсуждения атаки на Белгород на СБ ООН
Небензя осудил попытку Чехии уйти от наказания за соучастие в атаке на Белгород
Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал Чехию на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации из-за попытки избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов. Так он отреагировал на отказ коллеги из Праги принять участие во встрече.
"Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО", — заметил российский посол.
Небензя также заявил, что киевский режим, поверив пустым посылам западных стран, превратил Украину в несостоявшееся государство. Народу Незалежной приходится терпеть многие лишения из-за продажной хунты у власти, которая готова положить и её национальные интересы, и жизни граждан ради того, чтобы отработать указания западных спонсоров, сказал постпред.
Напомним, Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца 2023 года. Первая атака произошла 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и во время новогодних праздников, а 8 января после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицировали их состояние как стабильно тяжёлое.
ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ