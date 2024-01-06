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6 января, 01:20

Россия запросила на 22 января заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву

Россия запросила на 22 января заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину. Об этом сообщили ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источник во всемирной организации.

Этот действие стало ответом на запрошенную на 10 января западными странами встречу Совбеза из-за приписываемым КНДР поставкам вооружений России.

Стало известно о новом немецком пакете помощи Украине
Стало известно о новом немецком пакете помощи Украине

Ранее Минобороны России уличило 54 страны в помощи Украине на $200 млрд. По информации ведомства, участие в конфликте на стороне Украины с начала СВО приняли 13,5 тысячи иностранных наёмников, которые прибыли из Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

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UN Photo / Manuel Elías

Артур Лапсаков
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