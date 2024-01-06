Россия запросила на 22 января заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву

Россия запросила на 22 января заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину. Об этом сообщили ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источник во всемирной организации.

Этот действие стало ответом на запрошенную на 10 января западными странами встречу Совбеза из-за приписываемым КНДР поставкам вооружений России.