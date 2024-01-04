Минобороны России уличило 54 страны в помощи Украине на $200 млрд

Военная помощь Украине с начала спецоперации составила порядка 200 миллиардов долларов. Киеву помогают более пятидесяти иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд долларов", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, участие в конфликте на стороне Украины с начала СВО приняли 13,5 тысячи иностранных наёмников, которые прибыли из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Около 6 тысяч наёмников уничтожено, тогда как ещё 5,5 тысячи сбежали. Только 1,9 тысячи бойцов продолжают воевать за Киев.