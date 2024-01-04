Минобороны России уличило 54 страны в помощи Украине на $200 млрд
Военная помощь Украине с начала спецоперации составила порядка 200 миллиардов долларов. Киеву помогают более пятидесяти иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд долларов", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, участие в конфликте на стороне Украины с начала СВО приняли 13,5 тысячи иностранных наёмников, которые прибыли из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Около 6 тысяч наёмников уничтожено, тогда как ещё 5,5 тысячи сбежали. Только 1,9 тысячи бойцов продолжают воевать за Киев.
Кроме того, с начала спецоперации иностранные государства поставили Незалежной около 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, 23 тысячи дронов, более 5 тысяч единиц бронетанкового вооружения, а также около 200 ЗРК.
Ранее Лайф писал, что западная помощь Вооружённым силам Украины за 2023 год сократилась с 4–5 миллиардов долларов в месяц до 200–250 миллионов. А советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что медленные темпы поставок оружия Киеву и их недостаточное количество ведут ВСУ к прямому поражению. В США же считают, что внутренние проблемы киевского режима по вопросам мобилизации делают помощь Соединённых Штатов бессмысленной.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo