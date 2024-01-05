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4 января, 22:52

Стало известно о новом немецком пакете помощи Украине

Германия поставила ВСУ боеприпасы для танков Leopard и бронемашины Marder

В очередной пакет помощи Украине от Германии вошли боеприпасы для танков Leopard и десять бронемашин Marder. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте немецкого правительства.

Кроме того, ВСУ получат систему ПВО Skynex, радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, грузовики Zetros, два танка для разминирования Wisent и боеприпасы для ПВО IRIS-T SLM.

В Германии заявили, что половина поставленных Киеву танков Leopard-2 выведена из строя
В Германии заявили, что половина поставленных Киеву танков Leopard-2 выведена из строя

Ранее в США заявили об отсутствии денег для дальнейшей поддержки Киева. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, новые пакеты помощи требуют одобрения со стороны конгрессменов. В Госдепе отметили, что Штаты продолжат поддерживать Киев, но уже не так, как раньше.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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