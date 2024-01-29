Помощник Путина напомнил западной прессе о запрете Зеленского на переговоры с русскими
Ушаков: РФ готова к переговорам по Украине, но "не с кем разговаривать"
Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине, но Киев сам себе запретил такие переговоры, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что в западной прессе неправильно трактуют намерения Москвы, говоря, что от российской стороны звучит всё больше сигналов о готовности к переговорам.
"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", — сказал представитель Кремля.
А ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже в этом году. Он отметил, что текущий конфликт может завершиться по сценарию Корейской войны, то есть Москва сохранит за собой контроль над уже освобождёнными территориями бывшей Украины, в том числе над Крымом.
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